Президент США і прем'єр Чехії висловилися за збереження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловлювалися в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, виступивши за збереження санкцій проти Росії. Про це йдеться в поширеному в четвер спільній заяві політиків за підсумками їх зустрічі в Білому домі, передає УНН.
“Ми залишаємося непохитними в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також (маємо намір) продовжувати санкційний тиск на Росію”, — наголошується в документі.
Також Трамп та Бабіш висловили думку, що “НАТО гарантує трансатлантичну та європейську безпеку”.
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“Ми будемо працювати разом для того, щоб скористатися наявними можливостями, що з’являються в результаті трансформації ринків енергоресурсів та в той же самий час будемо виступати за подальшу диверсифікацію джерел енергоресурсів в Європі, забезпечуючи безпеку один одного”, — також говориться в спільній заяві.
Крім того, політики домовилися активізувати співпрацю між державами в сфері кібербезпеки.
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Зустріч Трампа і Бабіша відбулася в Білому домі в четвер. Андрій Бабіш став першим з 2011 року чеським прем’єром, який отримав запрошення в Білий дім.
Як повідомляв УНН, 6 березня посли Євросоюзу узгодили введення санкцій проти восьми росіян, які несуть відповідальність за затримання 24 українських моряків в результаті конфлікту в Азовському морі.