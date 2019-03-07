Президент США і прем'єр Чехії висловилися за збереження санкцій проти РФ

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловлювалися в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, виступивши за збереження санкцій проти Росії. Про це йдеться в поширеному в четвер спільній заяві політиків за підсумками їх зустрічі в Білому домі, передає УНН.