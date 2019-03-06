ЄС продовжить персональні санкції проти РФ наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Посли Євросоюзу узгодили введення санкцій проти восьми росіян, які несуть відповідальність за затримання 24 українських моряків в результаті конфлікту в Азовському морі. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
"Європейські посли погодили санкції про 8 людей з Росії, відповідальних за затримання 24 військовослужбовців з України після інциденту на Азові в листопаді. Санкції проти 163 осіб та 44 осіб також будуть продовжені на 6 місяців наступного тижня", - повідомив він.
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Як повідомляв УНН, комітет постійних представників ЄС 20 лютого погодив продовження індивідуальних санкцій проти РФ до вересня 2019 року. Це був символічний крок у 5-ту річницю початку агресії Росії проти України.
Постійні представники ЄС вирішили продовжити заморожування активів та заборону на отримання віз для 163 осіб і 44 суб'єктів, які несуть відповідальність за підрив територіальної цілісності України.