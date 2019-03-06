ЕС продолжит персональные санкции против РФ на следующей неделе

"Европейские послы согласовали санкции против 8 человек из России, ответственных за задержание 24 военнослужащих из Украины после инцидента на Азове в ноябре. Санкции против 163 человек и 44 человек также будут продлены на 6 месяцев на следующей неделе", - сообщил он.



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Как сообщал УНН, комитет постоянных представителей ЕС 20 февраля согласовал продление индивидуальных санкций против РФ до сентября 2019 года. Это был символический шаг в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины.



Постоянные представители ЕС решили продолжить замораживание активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, которые несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины.