Посли ЄС погодили продовження персональних санкцій проти РФ

"Комітет постійних представників ЄС погодив продовження індивідуальних санкцій проти РФ до вересня 2019 року. Символічний крок у 5-ту річницю початку агресії Росії проти України", - написав Точицький.

Крім того, про продовження санкцій написав і брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Постійні представники ЄС вирішили продовжити заморожування активів та заборону на отримання віз для 163 осіб і 44 суб'єктів, які несуть відповідальність за підрив територіальної цілісності України", - зазначив він, додавши, що офіційно санкції буде продовжено на початку березня.

З його слів, ще 8 осіб через інцидент на Азові додадуть до списку пізніше.

Як повідомляв УНН, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС погодили введення санкцій щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Азовського моря.

Додамо, персональні санкції ЄС перед цим продовжувалися у вересні 2018 року - до 15 березня 2019 року. Під заморожування активів і заборону на поїздки тоді потрапили 164 людини і 44 юрособи через дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. У січні ЄС виключив покійного Йосипа Кобзона зі санкційного списку. Такі обмежувальні заходи вперше були введені у березні 2014 року.

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ - наразі продовжені до 31 липня 2019 року. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем - наразі продовжені до 23 червня 2019 року.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів. Ці заходи були продовжені у березні 2018 року до 6 березня 2019 року.