Послы ЕС согласовали продление персональных санкций против РФ

"Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление индивидуальных санкций против РФ до сентября 2019 года. Символический шаг в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины", - написал Точицкий.

Кроме того, о продлении санкций написал и брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Постоянные представители ЕС решили продлить замораживание активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, которые несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины", - отметил он, добавив, что официально санкции будут продлены в начале марта.

По его словам, еще 8 человек из-за инцидента на Азове добавлят в список позже.

Как сообщал УНН, 15 февраля стало известно, что дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Азовского моря.

Добавим, персональные санкции ЕС перед этим продлевались в сентябре 2018 года - до 15 марта 2019 года. Во замораживание активов и запрет на поездки тогда попали 164 человека и 44 юрлица через действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В январе ЕС исключил покойного Иосифа Кобзона с санкционного списка. Такие ограничительные меры впервые были введены в марте 2014 года.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ - на данный момент продлены до 31 июля 2019 года. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем - на данный момент продлены до 23 июня 2019 года.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств. Эти меры были продлены в марте 2018 года до 6 марта 2019 года.