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Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого

Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав санкції ЄС проти восьми росіян, які несуть відповідальність за затримання 24 українських моряків біля Керченської протоки, додавши водночас, що в контексті заходів проти РФ “хотілось б більшого”. Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось би більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими європейськими і, звичайно, американськими друзями та партнерами”, — написав Клімкін.

Як повідомляв УНН, 6 березня посли Євросоюзу узгодили введення санкцій проти восьми росіян, які несуть відповідальність за затримання 24 українських моряків в результаті конфлікту в Азовському морі.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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