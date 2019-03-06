Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав санкції ЄС проти восьми росіян, які несуть відповідальність за затримання 24 українських моряків біля Керченської протоки, додавши водночас, що в контексті заходів проти РФ “хотілось б більшого”. Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось би більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими європейськими і, звичайно, американськими друзями та партнерами”, — написав Клімкін.
Як повідомляв УНН, 6 березня посли Євросоюзу узгодили введення санкцій проти восьми росіян, які несуть відповідальність за затримання 24 українських моряків в результаті конфлікту в Азовському морі.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.