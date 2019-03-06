Климкин о санкциях ЕС: хотелось бы большего
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил санкции ЕС против восьми россиян, которые несут ответственность за задержание 24 украинских моряков у Керченского пролива, добавив в то же время, что в контексте мер против РФ "хотелось бы большего". Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами", - написал Климкин.
Как сообщал УНН, 6 марта послы Евросоюза согласовали введение санкций против восьми россиян, которые несут ответственность за задержание 24 украинских моряков в результате конфликта в Азовском море.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.