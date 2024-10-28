Президент Швейцарии поддержала отмену бана по реэкспорту оружия в Украину
Киев • УНН
Президент Швейцарии выступает за пересмотр запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину. Действующее эмбарго вредит оборонной промышленности и безопасности страны.
Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила в понедельник, что она выступает за пересмотр запрета, который сейчас запрещает реэкспорт оружия швейцарского производства из другой страны Украине, заявив, что эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности ее страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей промышленности
"Это становится трудным, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не покупать у Швейцарии, поскольку реэкспорт не свободен, и я это понимаю", - добавила она.
"Если у нас есть проблемы с нашей оружейной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблемы с безопасностью, поскольку важно иметь технологии и ноу-хау", - сказала она. Однако президент добавила, что Швейцария, которая выступает мирным посредником в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.
Призывы к Швейцарии порвать с давней традицией нейтрального государства усиливаются как внутри страны, так и за рубежом, с тех пор как россия вторглась в Украину в 2022 году. Ее парламент уже рекомендовал смягчить правила в отношении оружия, хотя в прошлом году правительство отказалось менять свою политику.
Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия16 мая 2024, 03:54 • 82231 просмотр
Несмотря на свой давний нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком оружия, 14-м по величине в мире в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Продажа оружия в Швейцарии уже упала в 2023 году, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны.
В более широком смысле Амхерд заявила, что Швейцарии необходимо больше инвестировать в безопасность по всей Европе, и заявила, что планирует укреплять связи с партнерами, включая НАТО. "За последние 30 лет Швейцария недостаточно инвестировала в оборону, и нам нужно наверстать упущенное", - сказала она.