Президент Швейцарии поддержала отмену бана по реэкспорту оружия в Украину

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила в понедельник, что она выступает за пересмотр запрета, который сейчас запрещает реэкспорт оружия швейцарского производства из другой страны Украине, заявив, что эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности ее страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей промышленности - сказала Виола Амхерд, которая также является министром обороны, на пресс-конференции в Берне в ответ на вопрос о политике.

"Это становится трудным, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не покупать у Швейцарии, поскольку реэкспорт не свободен, и я это понимаю", - добавила она.

"Если у нас есть проблемы с нашей оружейной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблемы с безопасностью, поскольку важно иметь технологии и ноу-хау", - сказала она. Однако президент добавила, что Швейцария, которая выступает мирным посредником в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.

Призывы к Швейцарии порвать с давней традицией нейтрального государства усиливаются как внутри страны, так и за рубежом, с тех пор как россия вторглась в Украину в 2022 году. Ее парламент уже рекомендовал смягчить правила в отношении оружия, хотя в прошлом году правительство отказалось менять свою политику.

Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

Несмотря на свой давний нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком оружия, 14-м по величине в мире в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Продажа оружия в Швейцарии уже упала в 2023 году, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны.

В более широком смысле Амхерд заявила, что Швейцарии необходимо больше инвестировать в безопасность по всей Европе, и заявила, что планирует укреплять связи с партнерами, включая НАТО. "За последние 30 лет Швейцария недостаточно инвестировала в оборону, и нам нужно наверстать упущенное", - сказала она.