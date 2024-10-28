Президент Швейцарії підтримала скасування бану щодо реекспорту зброї в Україну

Президент Швейцарії Віола Амгерд заявила у понеділок, що вона виступає за перегляд заборони, яка наразі забороняє реекспорт зброї швейцарського виробництва з іншої країни Україні, заявивши, що ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої промисловості - сказала Віола Амгерд, яка також є міністром оборони, на пресконференції у Берні у відповідь на запитання про політику.

"Це стає важким, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати у Швейцарії, оскільки реекспорт не вільний, і я це розумію", - додала вона.

"Якщо у нас є проблеми з нашою збройовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, оскільки важливо мати технології та ноу-хау", - сказала вона. Однак президент додала, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває у стані війни.

Заклики до Швейцарії порвати із давньою традицією нейтральної держави посилюються як усередині країни, так і за кордоном, відколи росія вторглася в Україну в 2022 році. Її парламент уже рекомендував пом'якшити правила щодо зброї, хоча минулого року уряд відмовився міняти свою політику.

Швейцарія хоче пом’якшити правила експорту зброї

Попри свій давній нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї, 14-м за величиною у світі у 2022 році, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Продаж зброї у Швейцарії вже впав у 2023 році, і критики звинувачують у цьому нейтральну позицію країни.

У ширшому сенсі Амгерд заявила, що Швейцарії необхідно більше інвестувати у безпеку по всій Європі, і заявила, що планує зміцнювати зв'язки з партнерами, включаючи НАТО. "За останні 30 років Швейцарія недостатньо інвестувала в оборону, і нам потрібно надолужити втрачене", - сказала вона.