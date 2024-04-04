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Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен снимать свою кандидатуру на должность Генерального секретаря НАТО, несмотря на сильную поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
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Евгений Нищук, бывший министр культуры, назначен новым художественным руководителем и генеральным директором Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Украине.
После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Актобе в Казань, Россия, на неопределенный срок с 5 апреля 2024 года по соображениям безопасности после атаки беспилотника в Татарстане.
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Два человека погибли и 17 получили ранения в результате сильного ветра до 21 м/с, который повалил деревья на припаркованные автомобили в Москве, по словам мэра города.
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Эстония завершила разработку компенсационного механизма, который предусматривает использование замороженных российских средств на нужды Украины.
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение
Путин планирует войну на истощение в Украине, полон решимости завоевать ее путем постоянного наступления и пережить Киев на поле боя.
"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто
После длительной встречи в Брюсселе Кулеба и Сийярто договорились принять меры для улучшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшие дни и недели.