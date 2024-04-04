Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не намерен отзывать свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, несмотря на сильную поддержку в альянсе Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, который уходит в отставку. Об этом пишет Sky news, передает УНН.

Детали

Господин Йоханнис официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост лидера НАТО в прошлом месяце. Он также сказал, что не планирует искать другую работу на европейском уровне.

Дополнение

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту должен закончиться 1 октября после десятилетия.

Его мандат продлевался четыре раза, дважды на стандартный четырехлетний срок и дважды на один год в 2022 и 2023 годах, чтобы сохранить НАТО в надежных руках во время войны в Украине.

Процесс назначения является неофициальным и происходит за закрытыми дверями, поэтому посторонним лицам трудно узнать, кто получит эту должность.

Господина Рютте поддерживают четыре члена НАТО, которые образуют "квартет" - Франция, Германия, Великобритания и США, а также несколько других стран.

Нидерланды также поддержали премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая ранее рассматривалась как потенциальный кандидат.

Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО