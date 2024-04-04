Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  101120 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  104583 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  105598 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  104277 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  117911 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101094 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103687 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128394 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128837 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123896 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Публикации

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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2 апреля 2024, 09:02  •  199701 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  241014 просмотра
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  511548 просмотра

Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен снимать свою кандидатуру на должность Генерального секретаря НАТО, несмотря на сильную поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

политика •   •  4646 просмотра
Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

Евгений Нищук, бывший министр культуры, назначен новым художественным руководителем и генеральным директором Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Украине.

Культура •   •  7751 просмотра
Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Актобе в Казань, Россия, на неопределенный срок с 5 апреля 2024 года по соображениям безопасности после атаки беспилотника в Татарстане.

Война •   •  9515 просмотра
После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Два человека погибли и 17 получили ранения в результате сильного ветра до 21 м/с, который повалил деревья на припаркованные автомобили в Москве, по словам мэра города.

Общество •   •  8198 просмотра
В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

Российские оккупанты 11 раз обстреляли 4 общины в приграничном районе Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов, 1 человек погиб, 3 получили ранения, в том числе ребенок.

Война •   •  9340 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Взрыв на химическом заводе в Теленгане, Индия, унес жизни по меньшей мере 5 человек и ранил 16, некоторые из них до сих пор находятся под завалами.

Здоровье •   •  9554 просмотра
На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Смертельное ДТП заблокировало движение в обоих направлениях на трассе М-09 возле села Мощана во Львовской области.

Общество •   •  9136 просмотра
Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Эстония завершила разработку компенсационного механизма, который предусматривает использование замороженных российских средств на нужды Украины.

Война •   •  14758 просмотра
Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Путин планирует войну на истощение в Украине, полон решимости завоевать ее путем постоянного наступления и пережить Киев на поле боя.

Война •   •  14898 просмотра
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

После длительной встречи в Брюсселе Кулеба и Сийярто договорились принять меры для улучшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшие дни и недели.

политика •   •  14560 просмотра
"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто