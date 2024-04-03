Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который претендует на должность генерального секретаря НАТО имеет поддержку уже 28 государств Альянса, поэтому ему осталось получить еще 4 голоса. Об этом пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

В издании отмечают, что назначению нужна единодушная поддержка всех 32 государств-членов.

Дипломаты НАТО были убеждены, что имя следующего руководителя будет названо в течение первой недели апреля, до встречи министров иностранных дел Альянса и празднования 75-й годовщины его основания. Однако неожиданное выдвижение кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса усложнило дело.

Таким образом Рютте должен завоевать доверие четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Известно, что Венгрия публично заявила, что не поддерживает Рютте. Президент Орбан обижается на него за то, что он резко высказался о законодательстве об ЛГБТ в Венгрии.

Кроме того, значительным препятствием для Рютте может стать Турция. Эта страна хочет быть уверенной, что следующий генсек будет уделять много внимания борьбе с терроризмом и хочет больше обязательств в этом отношении.

Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Аналитики уверены, что уговорить Венгрию и Словакию будет легче, если президент Румынии Йоханнис отозвал свою кандидатуру. Пока этого не произойдет, венграм и словакам было бы стыдно отказаться от Йоханниса, единственного официального кандидата от другой восточноевропейской страны.

Дополнение

Срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября после десяти лет пребывания в должности. Его мандат продлевался трижды.

Если решение о новом генсеке НАТО не примут в первую неделю апреля, следующей чертой станет саммит в Вашингтоне, который 9-11 июля. К тому времени, странам Альянса следует будет определиться с новым лидером НАТО.

Напомним,

Турция хочет получить от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте гарантии того, что он не проявит предвзятости в отношении Стамбула и не поддастся давлению со стороны Греции и Кипра, прежде чем утвердить его кандидатуру на пост главы НАТО.

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