Президент просит ВР допустить иностранные войска в Украину в 2018 году для учений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте парламента, передает УНН.
Отмечается, что этот законопроект определен Главой государства как неотложный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВМС Украины провели в Черном море тактические учения с привлечением авиации
Однако в настоящее время на сайте Верховной Рады еще нет самого текста проекта документа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабные учения боевых вертолетов состоялись в Ровенской области
Напомним, Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС.