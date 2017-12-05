Україна та НАТО наступного року проведуть спільні навчання повітряних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні у Києві начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Віктор Муженко провів робочу зустріч з командувачем Повітряних сил Збройних сил США в Європі та Африці генералом Тодом Волтерсом, передає УНН з посиланням на управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.
Раніше, під час переговорів з командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України сторони обговорили практичні кроки з наближення авіаційної компоненти Збройних Сил України до стандартів НАТО.
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“Досягнення оперативної та бойової взаємосумісності в повітряному просторі країн Європи є нашим спільним пріоритетом. Саме тому, вже в наступному році на території України та країн-сусідів відбудуться спільні військові маневри повітряних сил “Чисте Небо — 2018”, — повідомив Муженко за підсумками зустрічі.
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Зазначені багатонаціональні навчання підрозділів Повітряних Сил, у яких окрім України, планують взяти участь чотири країни НАТО, стануть не лише добрим прикладом розширення та посилення військової співпраці, а й вплинуть на безпеку європейського неба, зазначили в Міноборони.