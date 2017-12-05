Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в Киеве начальник Генерального штаба Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Виктор Муженко провел рабочую встречу с командующим Воздушных сил Вооруженных сил США в Европе и Африке генералом Тодом Уолтерсом, передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью ВСУ.
Ранее, во время переговоров с командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины стороны обсудили практические шаги по приближению авиационной компоненты Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО.
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"Достижение оперативной и боевой совместимости в воздушном пространстве стран Европы является нашим общим приоритетом. Именно поэтому, уже в следующем году на территории Украины и стран-соседей состоятся совместные военные маневры воздушных сил "Чистое Небо - 2018", - сообщил Муженко по итогам встречи.
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Указанные многонациональные учения подразделений Воздушных Сил, в которых кроме Украины, планируют принять участие четыре страны НАТО, станут не только хорошим примером расширения и усиления военного сотрудничества, но и повлияют на безопасность европейского неба, отметили в Минобороны.