Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9287 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22221 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100452 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110172 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130717 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106568 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108185 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113226 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС

Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС

Киев  •  УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в Киеве начальник Генерального штаба Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Виктор Муженко провел рабочую встречу с командующим Воздушных сил Вооруженных сил США в Европе и Африке генералом Тодом Уолтерсом, передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью ВСУ.

Ранее, во время переговоров с командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины стороны обсудили практические шаги по приближению авиационной компоненты Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО.

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"Достижение оперативной и боевой совместимости в воздушном пространстве стран Европы является нашим общим приоритетом. Именно поэтому, уже в следующем году на территории Украины и стран-соседей состоятся совместные военные маневры воздушных сил "Чистое Небо - 2018", - сообщил Муженко по итогам встречи.

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Указанные многонациональные учения подразделений Воздушных Сил, в которых кроме Украины, планируют принять участие четыре страны НАТО, станут не только хорошим примером расширения и усиления военного сотрудничества, но и повлияют на безопасность европейского неба, отметили в Минобороны.

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