Президент просить ВР допустити іноземні війська в Україну у 2018 році для навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Відповідний проект закону зареєстрований на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
Зазначається, що цей законопроект визначений Главою держави як невідкладний.
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Проте наразі на сайті Верховної Ради ще немає самого тексту проекту документа.
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Нагадаємо, Україна та НАТО наступного року проведуть спільні навчання повітряних сил.