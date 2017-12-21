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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент просить ВР допустити іноземні війська в Україну у 2018 році для навчань

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Відповідний проект закону зареєстрований на офіційному сайті парламенту, передає УНН.

Президент просить ВР допустити іноземні війська в Україну у 2018 році для навчань

Зазначається, що цей законопроект визначений Главою держави як невідкладний.

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Проте наразі на сайті Верховної Ради ще немає самого тексту проекту документа.

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Нагадаємо, Україна та НАТО наступного року проведуть спільні навчання повітряних сил.

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