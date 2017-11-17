Масштабні навчання бойових вертольотів відбулись на Рівненщині

За даними начальника армійської авіації командування Сухопутних військ льотчика-снайпера полковника Ігоря Яременка, відбувся заключний етап конкурсу на кращу вертолітну ланку ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Житомирі відкрили ВДВ групу імітаційного моделювання бойових дій

“Екіпажі бойових та транспортних вертольотів довели, що вони цілком готові діяти автономно в інтересах наземних підрозділів та виконувати завдання, покладені на армійську авіацію. Зокрема, вони показали свою професійність та ефективність у використанні озброєння за різних умов”, — підкреслив керівник зборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові взяли участь у багатонаціональних навчаннях в Польщі

За результатами завдань конкурсу визначать кращу вертолітну ланку Мі −24 та Мі-8 ЗСУ, які окрім відомчих нагород, отримають грошові призи.