Масштабні навчання бойових вертольотів відбулись на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Рівненському загальновійськовому полігоні відбулась масштабна бойова підготовка екіпажів вертолітних ланок Мі-24 та Мі-8 всіх бригад армійської авіації. Про це УНН повідомив прес-офіцер Міністерства оборони України в Рівненській області підполковник Віктор Шубец.
За даними начальника армійської авіації командування Сухопутних військ льотчика-снайпера полковника Ігоря Яременка, відбувся заключний етап конкурсу на кращу вертолітну ланку ЗСУ.
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“Екіпажі бойових та транспортних вертольотів довели, що вони цілком готові діяти автономно в інтересах наземних підрозділів та виконувати завдання, покладені на армійську авіацію. Зокрема, вони показали свою професійність та ефективність у використанні озброєння за різних умов”, — підкреслив керівник зборів.
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За результатами завдань конкурсу визначать кращу вертолітну ланку Мі −24 та Мі-8 ЗСУ, які окрім відомчих нагород, отримають грошові призи.