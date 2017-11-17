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У Житомирі відкрили ВДВ групу імітаційного моделювання бойових дій

У Житомирі відкрили ВДВ групу імітаційного моделювання бойових дій

Київ • УНН

 • 16266 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Першу в ВДВ групу імітаційного моделювання бойових дій відкрили у 199-ому навчальному центрі ВДВ, який дислокується у Житомирі, повідомляє прес-служба командування ВДВ, передає УНН.

Програмний засіб імітаційного моделювання JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) надає можливості готувати підрозділи до виконання завдань за призначенням, моделювати тактику бойових дій в окремих групах та підрозділах, на різній місцевості, включаючи райони міської забудови тощо.

Як відзначив начальник 199 Навчального центру ВДВ ЗС України полковник Сергій Гурін, таке програмне забезпечення дозволяє моделювати обстановку на полі бою в режимі реального часу та дозволяє командирам підрозділів та штабам батальйонів приймати рішення виходячи із обстановки яка складається.

"Сама програма є багаторівневою: наприклад в ній використовуються різні підрозділи та сили (союзні, ворожі, нейтральні), різні зразки військової техніки, озброєння, екіпіровки тощо", – підкреслив офіцер.

Невдовзі, в Навчальному центрі будуть проходити навчання із залученням підрозділів ВДВ, ланки роти-батальйон та представників інших родів та видів військ з використанням засобів імітаційного моделювання JCATS. Завдяки цим можливостям, можна буде відтворити атмосферу реальної оперативної обстановки. Військовослужбовці будуть відпрацьовувати питання планування бойових дій, управління підрозділами тощо.

Як повідомляв УНН, починаючи з цього року, день високомобільних-десантних військ відзначатиметься 21 листопада.

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