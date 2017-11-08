В Україні перенесли День ВДВ

"2 серпня — це дата першого стрибка парашутистів у Московському військовому окрузі. Тобто це відбулося у Радянському Союзі. До українського десанту ця дата не має жодного відношення. На сьогодні прийнято рішення пов’язати свято новоутворених десантно-штурмових військ з їх небесним покровителем - Святим Михайлом… По-новому десантники будуть святкувати своє свято 21 листопада", - зазначив В.Павлов.

Як повідомляв УНН, у листопаді Високомобільні десантні війська Збройних сил України перейменують на Десантно-штурмові війська.