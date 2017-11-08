В Украине перенесли День ВДВ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.
18:08 • 3117 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 29961 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62318 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81495 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86990 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67622 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100530 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100989 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начиная с с этого года, день высокомобильных-десантных войск будет отмечаться 21 ноября. Об этом заявил научный консультант рабочей группы по брендирование десантно-штурмовых войск Василий Павлов, передает УНН со ссылкой на "Армия FM".

"2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе. Для украинского десанта эта дата не имеет никакого отношения. В настоящее время принято решение связать праздник вновь десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом ... По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября", - отметил Павлов.

Как сообщал УНН, в ноябре Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины переименуют в Десантно-штурмовые войска.

Украинские Национальные Новости

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