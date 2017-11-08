В Украине перенесли День ВДВ

"2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе. Для украинского десанта эта дата не имеет никакого отношения. В настоящее время принято решение связать праздник вновь десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом ... По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября", - отметил Павлов.

Как сообщал УНН, в ноябре Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины переименуют в Десантно-штурмовые войска.