В Украине перенесли День ВДВ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начиная с с этого года, день высокомобильных-десантных войск будет отмечаться 21 ноября. Об этом заявил научный консультант рабочей группы по брендирование десантно-штурмовых войск Василий Павлов, передает УНН со ссылкой на "Армия FM".
"2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе. Для украинского десанта эта дата не имеет никакого отношения. В настоящее время принято решение связать праздник вновь десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом ... По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября", - отметил Павлов.
Как сообщал УНН, в ноябре Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины переименуют в Десантно-штурмовые войска.