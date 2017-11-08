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ВДВ Збройних Сил України змінять назву та колір берету

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У листопаді Високомобільні десантні війська Збройних сил України перейменують на Десантно-штурмові війська. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Командування ВДВ ЗСУ.

"Враховуючи специфіку завдань та наявне озброєння частин українського десанту, найближчим часом буде змінена і назва самого окремого роду військ. Так, Високомобільні десантні війська будуть перейменовані на Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" - йдеться в повідомленні.

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Також змін зазнає і зовнішній вигляд українських десантників. Зокрема блакитний берет буде замінено на берет темно-бордового кольору "марун", а офіцери отримають додатковий головний убір - пілотку.

"Зараз 59 країн світу (там де десантні підрозділи не є водночас силами спеціальних операції) використовують темно-бордовий берет. Зокрема, це 19 країн НАТО. В деяких країнах десантні підрозділи, що виконують роль спеціальних сил, використовують зелені берети" - йдеться в повідомленні, зазначнаючи, що блакитний берет носять "Росія і країни до останнього часу від неї залежні".

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Професійним свято замість 2 серпня, яке тягнеться від часів СРСР, тепер буде 21 листопада - в День Святого Архангела Михаїла.

"Віднині, своє професійне свято, новостворені Десантно-штурмові війська відзначатимуть 21 листопада, в День архістратига Михаїла – верховного командувача Божого війська у битві проти нечистих сил.
У християнських традиціях Архангел Михайло або Архістратиг Михаїл є патроном військових, а саме десантників та парашутистів, які безстрашно йдуть з неба в бій" - повідомляють в командуванні.

Нагадаємо, звання Герой України та найвищу державну нагороду - орден "Золота Зірка" - присвоєно десятьом десантникам, чотирьом з яких - посмертно.

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