ВДВ Вооруженных Сил Украины изменят название и цвет берета

"Учитывая специфику задач и имеющееся вооружение частей украинского десанта, в ближайшее время будет изменено и название самого отдельного рода войск. Так, Высокомобильные десантные войска будут переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Также изменения претерпевает и внешний вид украинских десантников. В частности голубой берет будет заменено на берет темно-бордового цвета "Марун", а офицеры получат дополнительный головной убор - пилотку.

"Сейчас 59 стран мира (там где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операции) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты", - говорится в сообщении , отмечая, что голубой берет носят "Россия и страны в последнее время от нее зависимы".

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Профессиональным праздник вместо 2 августа, которые тянется со времен СССР, теперь будет 21 ноября - в День Святого Архангела Михаила.

"Отныне, свой профессиональный праздник, Десантно-штурмовые войска будут отмечать 21 ноября, в День архистратига Михаила - верховного командующего Божьего войска в битве против нечистых сил. В христианских традициях Архангел Михаил или Архистратиг Михаил является патроном военных, а именно десантников и парашютистов, которые бесстрашно идут с неба в бой "- сообщают в командовании.

Напомним, звание Герой Украины и высшую государственную награду - орден "Золотая Звезда" - присвоено десяти десантникам , четырем из которых - посмертно.