ВДВ Вооруженных Сил Украины изменят название и цвет берета

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5551 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67112 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134251 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109132 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101691 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106166 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102882 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148158 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ВДВ Вооруженных Сил Украины изменят название и цвет берета

ВДВ Вооруженных Сил Украины изменят название и цвет берета

Киев  •  УНН

 • 71051 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В ноябре Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины переименуют в Десантно-штурмовые войска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования ВДВ ВСУ.

"Учитывая специфику задач и имеющееся вооружение частей украинского десанта, в ближайшее время будет изменено и название самого отдельного рода войск. Так, Высокомобильные десантные войска будут переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Также изменения претерпевает и внешний вид украинских десантников. В частности голубой берет будет заменено на берет темно-бордового цвета "Марун", а офицеры получат дополнительный головной убор - пилотку.

"Сейчас 59 стран мира (там где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операции) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты", - говорится в сообщении , отмечая, что голубой берет носят "Россия и страны в последнее время от нее зависимы".

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Профессиональным праздник вместо 2 августа, которые тянется со времен СССР, теперь будет 21 ноября - в День Святого Архангела Михаила.

"Отныне, свой профессиональный праздник, Десантно-штурмовые войска будут отмечать 21 ноября, в День архистратига Михаила - верховного командующего Божьего войска в битве против нечистых сил. В христианских традициях Архангел Михаил или Архистратиг Михаил является патроном военных, а именно десантников и парашютистов, которые бесстрашно идут с неба в бой "- сообщают в командовании.

Напомним, звание Герой Украины и высшую государственную награду - орден "Золотая Звезда" - присвоено десяти десантникам , четырем из которых - посмертно.

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