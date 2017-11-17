В Житомире открыли ВДВ группу имитационного моделирования боевых действий

Программное средство имитационного моделирования JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) предоставляет возможности готовить подразделения к выполнению задач по назначению, моделировать тактику боевых действий в отдельных группах и подразделениях, на разной местности, включая районы городской застройки и тому подобное.

Как отметил начальник 199 учебного центра ВДВ ВС Украины полковник Сергей Гурин, такое программное обеспечение позволяет моделировать обстановку на поле боя в режиме реального времени и позволяет командирам подразделений и штабам батальонов принимать решения исходя из обстановки которая складывается.

"Сама программа является многоуровневой: например в ней используются различные подразделения и силы (союзные, враждебные, нейтральные), различные образцы военной техники, вооружения, экипировки и т.д.", - подчеркнул офицер.

Вскоре, в Учебном центре будут проходить обучение с привлечением подразделений ВДВ, звенья роты-батальон и представителей других родов и видов войск с использованием средств имитационного моделирования JCATS. Благодаря этим возможностям, можно будет воссоздать атмосферу реальной оперативной обстановки. Военнослужащие будут отрабатывать вопросы планирования боевых действий, управление подразделениями и тому подобное.

Как сообщал УНН, начиная с этого года, день высокомобильных-десантных войск будет отмечаться 21 ноября.