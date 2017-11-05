Українські військові взяли участь у багатонаціональних навчаннях в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Республіці Польща, на базі Навчального центру Сухопутних військ “Демба”, за участі понад 460 військовослужбовців Збройних Сил України, Канади, Польщі та Литви відбулася урочиста церемонія відкриття багатонаціональних командно-штабних навчань “Кленова арка — 2017”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
"Власне, командно-штабне навчання “Кленова арка — 2017” триватиме у період з 5 до 16 листопада із залученням засобів імітаційного моделювання за участі військовослужбовців багатонаціональних штабів батальйонів та рот", - повідомили у Міноборони.
Варто відзначити, що цьогорічне навчання організоване під загальним керівництвом командування Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького за наставництва канадських інструкторів.
"Для країн-учасниць навчання надзвичайно важливо відпрацювати сумісні дії підрозділів для виконання завдань з підтримання миру і безпеки у світі під час багатонаціональних операцій", - зазначив спів-керівник навчання, заступник командира ЛИТПОЛУКРБРИГ полковник Володимир Юданов.
Крім національного персоналу командування ЛИТПОЛУКРБРИГ, Збройні Сили України під час цьогорічної “Кленової арки” представляють військовослужбовці 80 та 95 окремих десантно-штурмових бригад, командування Високомобільних десантних військ ЗС України.