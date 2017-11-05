Украинские военные приняли участие в многонациональных учениях в Польше

"Собственно, командно-штабные учения "Кленовая арка - 2017" будут проходить в период с 5 по 16 ноября с привлечением средств имитационного моделирования с участием военнослужащих многонациональных штабов батальонов и рот", - сообщили в Минобороны.

Стоит отметить, что в этом году учения организовані под общим руководством командования Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского под руководством канадских инструкторов.

"Для стран-участниц учений чрезвычайно важно отработать совместные действия подразделений для выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в мире во время многонациональных операций", - отметил со-руководитель учений, заместитель командира ЛитПолУкрбрига полковник Владимир Юданов.

Кроме национального персонала командование ЛитПолУкрбрига, Вооруженных Сил Украины нынешнюю "Кленовую арку" представляют военнослужащие 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад и командование высокомобильных десантных войск ВС Украины.