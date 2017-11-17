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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15642 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32279 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43316 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49241 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45027 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91401 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99239 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Масштабные учения боевых вертолетов состоялись в Ровенской области

Масштабные учения боевых вертолетов состоялись в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 24453 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Ровенском общевойсковом полигоне состоялась масштабная боевая подготовка экипажей вертолетных звеньев Ми-24 и Ми-8 всех бригад армейской авиации. Об этом УНН сообщил пресс-офицер Министерства обороны Украины в Ровенской области подполковник Виктор Шубец.

По данным начальника армейской авиации командования Сухопутных войск летчика-снайпера полковника Игоря Яременко, состоялся заключительный этап конкурса на лучшее вертолетное звено ВСУ.

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"Экипажи боевых и транспортных вертолетов доказали, что они вполне готовы действовать автономно в интересах наземных подразделений и выполнять задачи, возложенные на армейскую авиацию. В частности, они показали свой профессионализм и эффективность в использовании вооружения в различных условиях", - подчеркнул руководитель сборов.

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По результатам задач конкурса определят лучшее вертолетное звено Ми -24 и Ми-8 ВСУ, которые кроме ведомственных наград, получат денежные призы.

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