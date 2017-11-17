Масштабные учения боевых вертолетов состоялись в Ровенской области

По данным начальника армейской авиации командования Сухопутных войск летчика-снайпера полковника Игоря Яременко, состоялся заключительный этап конкурса на лучшее вертолетное звено ВСУ.

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"Экипажи боевых и транспортных вертолетов доказали, что они вполне готовы действовать автономно в интересах наземных подразделений и выполнять задачи, возложенные на армейскую авиацию. В частности, они показали свой профессионализм и эффективность в использовании вооружения в различных условиях", - подчеркнул руководитель сборов.

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По результатам задач конкурса определят лучшее вертолетное звено Ми -24 и Ми-8 ВСУ, которые кроме ведомственных наград, получат денежные призы.