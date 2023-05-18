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Зеленский: возвращение Крыма Украине обязательно произойдет

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Украина делает все для победы и возвращения Крыма заверил Президент Украины Владимир Зеленский представителей Меджлиса крымскотатарского народа во время встречи чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, пишет УНН со ссылкой на сайт Президента.

Детали

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на территории офиса Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина чтит память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида. Почти половину представителей крымскотатарского народа советская власть убила, а тех, кто выжил, пыталась убедить, что они навсегда останутся на чужбине, ведь запрет возвращаться в родной Крым продолжался десятилетиями. Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина почувствовала возвращение этого зла, которое изменило символику, но не свою суть.

Цитата

"Но на этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать. Что бы ни делала россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую частичку нашего государства. Это - наш с вами дом. Мы делаем все, чтобы добавить к нашей общей истории день нашей общей победы, который откроет надежный путь домой для всех наших людей и будет опорой свободы на всей нашей земле", — отметил Владимир Зеленский.

Присутствующие почтили минутой молчания память жертв депортации и тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Глава государства акцентировал, что крымскотатарский народ заслуживает полноценный мемориал, который будет напоминать о преступлении, совершенном против него, а также о жертвах депортации и о силе этого народа.

Президент также отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему нашей страны. По словам Президента, с целью подготовки к реинтеграции полуострова он подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

"Мы продолжаем нашу работу, чтобы освободить Крым. Это обязательно произойдет — его полноценный возврат к государственному устройству Украины". "Мы готовимся к реинтеграции Крыма. Я подписал указ о консультационном совете по реинтеграции и деоккупации нашего Крыма и города Севастополя".

"Мы помним и о Наримане Джеляле, и о Сервере Мустафаеве, и о Ление Умеровой, и обо всех, кого оккупанты лишили свободы. И делаем все, чтобы их освободить", — добавил Президент.

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