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Мы будем освобождать Крым таким способом, который посчитаем необходимым - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Мы будем освобождать Крым таким образом, который посчитаем необходимым. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"Мне сложно говорить, без боя они будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать [Крым - Ред.] таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений.

И если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немножечко другие средства, они обязательно будут использоваться, и ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это – наша земля, и наша задача – ее освободить", - сказал Данилов.

Дополнение

Алексей Данилов также прокомментировал взрывы во временно оккупированном Крыму.

"Господь – милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом", - отметил Секретарь СНБО.

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