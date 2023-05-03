Ми будемо звільняти Крим в такий спосіб, який вважатимемо за необхідне - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ми будемо звільняти Крим в такий спосіб, який вважатимемо за необхідне. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
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"Мені складно казати, чи без бою вони будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти [Крим - Ред.] в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень.
І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися, і ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це – наша земля, і наше завдання – її звільнити", - сказав Данілов.
Доповнення
Олексій Данілов також прокоментував вибухи в тимчасово окупованому Криму.
"Господь – милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб", - зауважив Секретар РНБО.
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