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Під килимом ніхто ні з ким домовлятися не збирається: Данілов про миротворчі зусилля Ватикану

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов виступає проти будь-яких домовленостей, досягнутих за спиною українців. Так він прокоментував миротворчі ініціативи Ватикану в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Данілов заявив, що з повагою ставиться до папи Римського Франциска.

«Але якщо хтось вважає, що за нашими спинами можна про щось домовлятися, і ми це проковтнемо і сприймемо якесь готове рішення, я неодноразово говорив, що у нас – доволі здорове громадянське суспільство, і будь-яке рішення щодо цієї війни – на нього має дати агреман наше громадянське суспільство. Якщо рішення буде несправедливе, ми ніколи цього прийняти не зможемо, бо ми розуміємо, що таке честь, гідність і що таке справедливість, особливо після такої кривавої війни, яку веде Росія», – сказав Данілов.

Він також зазначив, що «складно сказати взагалі, про яку ініціативу йдеться». Папа Франциск, який заявляв про те, що Ватикан долучений до місії з припинення війни росії в Україні, не оприлюднював її подробиць.

«Під килимом ніхто ні з ким домовлятися не збирається. Є пропозиція нашого президента. Вона – цілком зрозуміла, там є чіткі позиції: кордони 1991 року, кримінальне покарання всіх, хто в цьому (війні – ред.) брав участь, повна компенсація збитків, завданих нашій країні Росією, і гарантії безпеки для нашої країни. Чотири позиції, які є незмінними», – наголосив секретар РНБО.

Раніше

Папа Римський Франциск заявив 30 квітня журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні. «Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це», – розповів понтифік після триденного перебування в Угорщині.

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