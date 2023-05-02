Под ковром никто ни с кем договариваться не собирается: Данилов о миротворческих усилиях Ватикана

Детали

Данилов заявил, что с уважением относится к папе Римскому Франциску.

«Но если кто-то считает, что за нашими спинами можно о чем-то договариваться, и мы это проглотим и примем какое-то готовое решение, я неоднократно говорил, что у нас – достаточно здоровое гражданское общество, и любое решение по этой войне – на него должно дать агреман наше гражданское общество. Если решение будет несправедливое, мы никогда этого принять не сможем, потому что мы понимаем, что такое честь, достоинство и что такое справедливость, особенно после такой кровавой войны, которую ведет россия», – сказал Данилов.

Он также отметил, что «сложно сказать вообще, о какой инициативе идет речь». Папа Франциск, который заявлял о том, что Ватикан приобщен к миссии по прекращению войны россии в Украине, не обнародовал ее подробностей.

«Под ковром никто ни с кем договариваться не собирается. Есть предложение нашего президента. Оно – вполне понятное, там есть четкие позиции: границы 1991 года, уголовное наказание всех, кто в этом (войне – ред.) участвовал, полная компенсация ущерба, нанесенного нашей стране россией, и гарантии безопасности для нашей страны. Четыре позиции, которые являются неизменными», – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее

Папа Римский Франциск заявил 30 апреля журналистам, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине. «Миссия сейчас продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою это», – рассказал понтифик после трехдневного пребывания в Венгрии.