Зеленський: повернення Криму Україні обов'язково відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Україна робить все для перемоги та повернення Криму запевнив Президент України Володимир Зеленський представників Меджлісу кримськотатарського народу під час зустрічі вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, пише УНН з посиланням на сайт Президента.
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У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу на території офісу Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.
Глава держави наголосив, що сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду. Майже половину представників кримськотатарського народу радянська влада вбила, а тих, хто вижив, намагалася переконати, що вони назавжди залишаться на чужині, адже заборона повертатися до рідного Криму тривала десятиліттями. Глава держави наголосив, що сьогодні Україна відчула повернення цього зла, яке змінило символіку, але не свою суть.
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«Та цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Хоч би що робила росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім. Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі», – зазначив Володимир Зеленський.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв депортації й тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Глава держави акцентував, що кримськотатарський народ заслуговує на повноцінний меморіал, який нагадуватиме про злочин, що був скоєний проти нього, а також про жертв депортації та про силу цього народу.
Президент також зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від окупантів та його повноцінного повернення в державну систему нашої країни. За словами Президента, з метою підготовки до реінтеграції півострова він підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.
«Ми продовжуємо нашу роботу, щоби звільнити Крим. Це обов'язково відбудеться — його повноцінне повернення до державного устрою України». «Ми готуємось до реінтеграції Криму. Я підписав указ про консультаційну раду з реінтеграції та деокупації нашого Криму та міста Севастополя».
«Ми пам’ятаємо і про Нарімана Джеляла, і про Сервера Мустафаєва, і про Леніє Умерову, і про всіх, кого окупанти позбавили свободи. І робимо все, щоб їх звільнити», – додав Президент.
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