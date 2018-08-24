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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент пообещал до 4 сентября подать в Раду изменения в Конституцию о членстве в ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 11828 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. До открытия осенней сессии ВР, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции Украины стремлений к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время участия в праздновании 27-й годовщины Независимости Украины на Крещатике в Киеве, передает корреспондент УНН.

Президент пообещал до 4 сентября подать в Раду изменения в Конституцию о членстве в ЕС и НАТО

"Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро, и до открытия осенней сессии ВР, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован мой соответствующий законопроект", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент заявил, что украинские воины на Востоке стоят на защите безопасности и благосостояния всей Европы, и в Европейский Союз и НАТО Украина идет не с пустыми руками.

"У нас сегодня, и вы сможете это увидеть и в этом убеждаетесь, одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. Взамен мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет альянс", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНН, ранее Порошенко сообщал, что Конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

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