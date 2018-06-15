Комісія завершує роботу над змінами до Конституції щодо вступу до ЄС та НАТО - Президент

"Мені доповіли, що конституційна комісія завершує роботу над проектами змін до Конституції, де ми в Конституції зафіксуємо європейський і євроатлантичний напрямок розвитку України. Це є результат нашої спільної роботи", - наголосив Президент.



Як повідомляв УНН, дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО, вважає голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук.



Нагадаємо, 28 лютого Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО.