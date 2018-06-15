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Комісія завершує роботу над змінами до Конституції щодо вступу до ЄС та НАТО - Президент

Київ • УНН

 • 11386 перегляди

КИЇВ, 15 червня. УНН. Конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час підписання закону "Про дипломатичну службу", передає УНН.

"Мені доповіли, що конституційна комісія завершує роботу над проектами змін до Конституції, де ми в Конституції зафіксуємо європейський і євроатлантичний напрямок розвитку України. Це є результат нашої спільної роботи", - наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО, вважає голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук.

Нагадаємо, 28 лютого Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО.

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