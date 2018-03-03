Голова КСУ підтримав пропозицію Порошенка "заякорити" в Конституції курс на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО, вважає голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук. В інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що підтримує таку пропозицію Президента Петра Порошенка, передає УНН.
"Так, я це підтримую, це дуже важливо. Це зробить шлях наших європейських змін, перетворень незворотнім", – сказав С.Шевчук.
Як він пояснив, це буде додатковим нагадуванням парламентарям наступних скликань про те, куди має рухатися Україна.
"Політики змінюються при владі і парламенти змінюються, але Конституція має бути стабільною і захищеною від постійних змін. Коли нове скликання парламенту приходить, депутати мають пам’ятати, що ми робимо і що ми ще зробимо для того, щоб Україна стала ближчою до Європи і стала частиною європейських і, можливо, євроатлантичних структур", – зазначив С.Шевчук.
Нагадаємо, 28 лютого Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО.