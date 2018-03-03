Глава КСУ поддержал предложение Порошенко "заякорить" в Конституции курс на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Очень важно зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО, считает председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук. В интервью Радио Свобода он заявил, что поддерживает такое предложение Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Да, я это поддерживаю, это очень важно. Это сделает путь наших европейских изменений, преобразований необратимым", - сказал С.Шевчук.
Как он объяснил, это будет дополнительным напоминанием парламентариям последующих созывов о том, куда должна двигаться Украина.
"Политики меняются у власти и парламенты меняются, но Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений. Когда новый созыв парламента приходит, депутаты должны помнить, что мы делаем и что мы еще сделаем для того, чтобы Украина стала ближе к Европе и стала частью европейских и, возможно, евроатлантических структур", - отметил С.Шевчук.
Напомним, 28 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его команде идет обсуждение относительно закрепления в Конституции норм по вступлению Украины в ЕС и НАТО.