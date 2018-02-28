Президент: моя команда обговорює питання про закріплення у Конституції вступу до ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО. Про це він сказав під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.
“У моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію заякорити в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Обидві ідеї зараз, які свідчить опитування громадської думки, є консолідуючими суспільство, вони користуються широкою підтримкою в суспільстві і в той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок, імперативом для всіх політичних сил на роки вперед”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Президент вніс законопроект про нацбезпеку у Раду.
Зокрема, Розділ ІІ даного законопроекту закріплює інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір, набуття членства в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО);
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до парламенту надійшов законопроект про національну безпеку.