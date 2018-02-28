Президент: моя команда обговорює питання про закріплення у Конституції вступу до ЄС та НАТО

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО. Про це він сказав під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.