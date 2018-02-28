Президент: моя команда обсуждает вопрос о закреплении в Конституции вступления в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его команде идет обсуждение по закреплению в Конституции норм по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Обе идеи сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидирующими общество, они пользуются широкой поддержкой в обществе и в то же время, когда поднимают голову антиевропейские политические силы, которые стремятся к реваншу, по моему мнению, поправки в Основной закон могли бы стать страховкой от любых неожиданностей, императивом для всех политических сил на годы вперед", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Президент внес законопроект о нацбезопасности в Раду.
В частности, Раздел II данного законопроекта закрепляет интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в ЕС и Организации Североатлантического договора (НАТО).
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступил законопроект о национальной безопасности.