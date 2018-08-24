Президент пообіцяв до 4 вересня подати у Раду зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До відкриття осінньої сесії ВР, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований законопроект про закріплення в Конституції України прагнень до вступу в ЄС та НАТО. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ої річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві, передає кореспондент УНН.
“Наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатись до Європейського союзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко, і до відкриття осінньої сесії ВР, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований мій відповідний законопроект”, — наголосив П.Порошенко.
Президент наголосив, що українські воїни на Сході стоять на захисті безпеки і добробуту всієї Європи, і до Європейського Союзу і до НАТО Україна прямує не з порожніми руками.
“У нас сьогодні, і ви матимете змогу це побачити і у цьому переконуються, одна з найкращих армій континенту. Вона істотно посилить східний фланг НАТО. Навзаєм ми розраховуємо на гарантії колективної безпеки, які надає альянс”, — додав Порошенко.
Як повідомляв УНН, раніше Порошенко повідомляв, що Конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО.