Президент пообіцяв до 4 вересня подати у Раду зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО

КИЇВ. 24 серпня. УНН. До відкриття осінньої сесії ВР, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований законопроект про закріплення в Конституції України прагнень до вступу в ЄС та НАТО. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ої річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві, передає кореспондент УНН.