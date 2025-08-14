Президент Польши заговорил о реформе "800 Плюс": возможные изменения для украинцев и даже для обеспеченных семей

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов обсуждать трансформацию популярной соцпрограммы "800 Плюс", в том числе и в части выплат украинцам и семьям, которые не нуждаются в государственной поддержке. Об этом сообщает InPoland, пишет УНН.

Детали

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой пересмотра принципов оказания помощи в рамках программы "800 Плюс". Как сообщает InPoland, глава государства подчеркнул, что готов к открытому диалогу об изменениях, но любые шаги должны быть частью целостной демографической стратегии, а не ситуативной реакцией на общественные настроения.

Обсуждение касается не только польских семей, но и иностранцев, в частности украинцев, получающих выплаты.

Польская демографическая политика должна быть внедрена планово и логично – сказал Навроцкий.

Среди предложений, которые сейчас активно обсуждаются, – инициатива Польской крестьянской партии (PSL) выплачивать "800 Плюс" только родителям и опекунам, которые официально работают. Тем, кто не имеет работы, планируют предлагать другие виды соцпомощи вне этой программы.

Лидер PSL Владислав Косиняк-Камыш считает, что поддержка работающих граждан должна стать главным приоритетом государства.

По результатам соцопроса, 54,4% поляков поддерживают такую реформу, 26,5% высказались против изменений, а 19,2% не имеют определенной позиции.

Контекст

Программа "800 Плюс" была введена правительством Польши как ежемесячная выплата в размере 800 злотых на ребенка после рождения, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость. Она охватывает большинство семей, независимо от уровня дохода, что делает ее одной из крупнейших социальных инициатив в стране.

Однако в последние годы программа вызывает критику: часть польского общества считает, что выплаты получают семьи, которые не нуждаются в помощи, а также иностранцы, включая украинцев, что создает нагрузку на бюджет. Одновременно политики и экономисты обсуждают, что такая поддержка может влиять на мотивацию к трудоустройству.

