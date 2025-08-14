$41.510.09
Эксклюзив
13:54 • 6240 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 10253 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 15041 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 29599 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 93433 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 53886 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 50665 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 46248 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 41742 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 47283 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Президент Польши заговорил о реформе "800 Плюс": возможные изменения для украинцев и даже для обеспеченных семей

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий готов обсуждать трансформацию соцпрограммы "800 Плюс". Возможные изменения коснутся выплат украинцам и семьям, которые не нуждаются в господдержке.

Президент Польши заговорил о реформе "800 Плюс": возможные изменения для украинцев и даже для обеспеченных семей

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов обсуждать трансформацию популярной соцпрограммы "800 Плюс", в том числе и в части выплат украинцам и семьям, которые не нуждаются в государственной поддержке. Об этом сообщает InPoland, пишет УНН.

Детали

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой пересмотра принципов оказания помощи в рамках программы "800 Плюс". Как сообщает InPoland, глава государства подчеркнул, что готов к открытому диалогу об изменениях, но любые шаги должны быть частью целостной демографической стратегии, а не ситуативной реакцией на общественные настроения.

Обсуждение касается не только польских семей, но и иностранцев, в частности украинцев, получающих выплаты.

Польская демографическая политика должна быть внедрена планово и логично

– сказал Навроцкий.

Среди предложений, которые сейчас активно обсуждаются, – инициатива Польской крестьянской партии (PSL) выплачивать "800 Плюс" только родителям и опекунам, которые официально работают. Тем, кто не имеет работы, планируют предлагать другие виды соцпомощи вне этой программы.

Лидер PSL Владислав Косиняк-Камыш считает, что поддержка работающих граждан должна стать главным приоритетом государства.

По результатам соцопроса, 54,4% поляков поддерживают такую реформу, 26,5% высказались против изменений, а 19,2% не имеют определенной позиции.

Контекст

Программа "800 Плюс" была введена правительством Польши как ежемесячная выплата в размере 800 злотых на ребенка после рождения, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость. Она охватывает большинство семей, независимо от уровня дохода, что делает ее одной из крупнейших социальных инициатив в стране.

Однако в последние годы программа вызывает критику: часть польского общества считает, что выплаты получают семьи, которые не нуждаются в помощи, а также иностранцы, включая украинцев, что создает нагрузку на бюджет. Одновременно политики и экономисты обсуждают, что такая поддержка может влиять на мотивацию к трудоустройству.

Поступление в вузы Польши: в посольстве разъяснили изменения для украинских абитуриентов09.08.25, 14:42 • 4575 просмотров

Степан Гафтко

политикаНаши за границей
Кароль Навроцкий
Польша