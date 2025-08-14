$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 964 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 5674 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 11042 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 11860 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 16637 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 31375 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 97936 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 55798 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 52461 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 47731 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Президент Польщі заговорив про реформу "800 Плюс": можливі зміни для українців і навіть для забезпечених родин

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький готовий обговорювати трансформацію соцпрограми "800 Плюс". Можливі зміни торкнуться виплат українцям та сім'ям, які не потребують держпідтримки.

Президент Польщі заговорив про реформу "800 Плюс": можливі зміни для українців і навіть для забезпечених родин

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий обговорювати трансформацію популярної соцпрограми "800 Плюс", зокрема й у частині виплат українцям та сім’ям, які не потребують державної підтримки. Про це повідомляє InPoland, пише УНН.

Деталі

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив з ініціативою перегляду принципів надання допомоги в межах програми "800 Плюс". Як повідомляє InPoland, глава держави наголосив, що готовий до відкритого діалогу про зміни, але будь-які кроки повинні бути частиною цілісної демографічної стратегії, а не ситуативною реакцією на суспільні настрої.

Обговорення торкається не лише польських сімей, а й іноземців, зокрема українців, які отримують виплати.

Польська демографічна політика має бути впроваджена планово та логічно

– сказав Навроцький.

Серед пропозицій, які зараз активно обговорюються, – ініціатива Польської селянської партії (PSL) виплачувати "800 Плюс" лише батькам і опікунам, які офіційно працюють. Тим, хто не має роботи, планують пропонувати інші види соцдопомоги поза межами цієї програми.

Лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш вважає, що підтримка працюючих громадян повинна стати головним пріоритетом держави.

За результатами соцопитування, 54,4% поляків підтримують таку реформу, 26,5% висловилися проти змін, а 19,2% не мають визначеної позиції.

Контекст

Програма "800 Плюс" була запроваджена урядом Польщі як щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на дитину після народження, щоб підтримати сім’ї та стимулювати народжуваність. Вона охоплює більшість сімей, незалежно від рівня доходу, що робить її однією з найбільших соціальних ініціатив у країні.

Проте останні роки програма викликає критику: частина польського суспільства вважає, що виплати отримують родини, які не потребують допомоги, а також іноземці, включно з українцями, що створює навантаження на бюджет. Одночасно політики та економісти обговорюють, що така підтримка може впливати на мотивацію до працевлаштування.

Вступ до вишів у Польщі: у посольстві роз'яснили зміни для українських абітурієнтів09.08.25, 14:42 • 4589 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНаші за кордоном
Кароль Навроцький
Польща