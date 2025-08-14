Президент Польщі заговорив про реформу "800 Плюс": можливі зміни для українців і навіть для забезпечених родин
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький готовий обговорювати трансформацію соцпрограми "800 Плюс". Можливі зміни торкнуться виплат українцям та сім'ям, які не потребують держпідтримки.
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий обговорювати трансформацію популярної соцпрограми "800 Плюс", зокрема й у частині виплат українцям та сім’ям, які не потребують державної підтримки. Про це повідомляє InPoland, пише УНН.
Деталі
Президент Польщі Кароль Навроцький виступив з ініціативою перегляду принципів надання допомоги в межах програми "800 Плюс". Як повідомляє InPoland, глава держави наголосив, що готовий до відкритого діалогу про зміни, але будь-які кроки повинні бути частиною цілісної демографічної стратегії, а не ситуативною реакцією на суспільні настрої.
Обговорення торкається не лише польських сімей, а й іноземців, зокрема українців, які отримують виплати.
Польська демографічна політика має бути впроваджена планово та логічно
Серед пропозицій, які зараз активно обговорюються, – ініціатива Польської селянської партії (PSL) виплачувати "800 Плюс" лише батькам і опікунам, які офіційно працюють. Тим, хто не має роботи, планують пропонувати інші види соцдопомоги поза межами цієї програми.
Лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш вважає, що підтримка працюючих громадян повинна стати головним пріоритетом держави.
За результатами соцопитування, 54,4% поляків підтримують таку реформу, 26,5% висловилися проти змін, а 19,2% не мають визначеної позиції.
Контекст
Програма "800 Плюс" була запроваджена урядом Польщі як щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на дитину після народження, щоб підтримати сім’ї та стимулювати народжуваність. Вона охоплює більшість сімей, незалежно від рівня доходу, що робить її однією з найбільших соціальних ініціатив у країні.
Проте останні роки програма викликає критику: частина польського суспільства вважає, що виплати отримують родини, які не потребують допомоги, а також іноземці, включно з українцями, що створює навантаження на бюджет. Одночасно політики та економісти обговорюють, що така підтримка може впливати на мотивацію до працевлаштування.
