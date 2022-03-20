Президент поблагодарил жителей Херсонской области за протесты

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность жителям Херсонской области, которые собираются на акции протеста. Об этом он сказал во время своего видеообращения к украинцам в ночь на 21 марта, передает УНН.

Цитата

"Херсонская область сегодня боролась. Я им благодарен. Опять на улицах, как всегда, за нас всех, за нашу Украину. С национальными флагами и с нашей украинской храбростью, без оружия - против оккупантов, против выстрелов, военных машин", - сказал Зеленский.

Детали

Он назвал действия херсонцев подвигом, который вдохновляет.

"Это Украина, которой мы все гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - добавил Зеленский.

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