"Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, тому ЗСУ допомагають їм з дорогою на суд Божий" - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російські військові ніяк не знаходять вигаданих ними "нацистів", а також дорогу додому. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Закінчилась 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинились на нашій землі. Всі вони так кажуть, коли потрапляють в полон. Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей", - сказав Зеленський.
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За словами президента, також вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх з квітами хоча б в якомусь місті нашої держави, хоча б в якомусь селі.
"А головне - російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий", - наголосив він.