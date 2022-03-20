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"Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, тому ЗСУ допомагають їм з дорогою на суд Божий" - Зеленський

"Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, тому ЗСУ допомагають їм з дорогою на суд Божий" - Зеленський

Київ • УНН

 • 141281 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російські військові ніяк не знаходять вигаданих ними "нацистів", а також дорогу додому. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Закінчилась 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинились на нашій землі. Всі вони так кажуть, коли потрапляють в полон. Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей", - сказав Зеленський.

Деталі 

За словами президента, також вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх з квітами хоча б в якомусь місті нашої держави, хоча б в якомусь селі.

"А головне - російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий", - наголосив він.

Українські Національні Новини

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