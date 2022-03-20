"Российские военные никак не находят дорогу домой, поэтому ВСУ помогают им с дорогой на суд Божий" - Зеленский

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"Закончилась 25 сутки, как российские военные поехали на "обучение", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. Уже 25-и сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей", - сказал Зеленский.

Детали

По словам президента, также они ищут и не могут найти украинцев, которые встретили бы их с цветами хотя бы в каком-то городе нашего государства, хотя бы в каком-то селе.

"А главное - российские военные никак не находят дорогу домой, а потому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий", - подчеркнул он.