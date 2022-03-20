Президент подякував жителям Херсонської області за протести

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"Херсонська область сьогодні боролася. Я їм вдячний. Знову на вулицях, як завжди, за нас всіх, за нашу Україну. З національними прапорами і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів, проти пострілів, військових машин", - сказав Зеленський.

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Він назвав дії херсонців подвигом, який надихає.

"Це Україна, якою ми всі пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ", - додав Зеленський.

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