Президент подякував жителям Херсонської області за протести
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність мешканцям Херсонської області, які збираються на акції протесту. Про це він сказав під час свого відеозвернення до українців у ніч на 21 березня, передає УНН.
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"Херсонська область сьогодні боролася. Я їм вдячний. Знову на вулицях, як завжди, за нас всіх, за нашу Україну. З національними прапорами і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів, проти пострілів, військових машин", - сказав Зеленський.
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Він назвав дії херсонців подвигом, який надихає.
"Це Україна, якою ми всі пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ", - додав Зеленський.
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