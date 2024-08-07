Зеленский подписал закон об экологической модернизации промышленных предприятий

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", который должен имплементировать в украинское законодательство европейскую Директиву 2010/75/ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на карту законопроекта на сайте парламента.

Детали

06.08.2024 Возвращено с подписью от Президента Украины - указано в статусе законопроекта.

Следует заметить, что этот закон вступает в силу через двенадцать месяцев со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 9 настоящей статьи, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Дополнение

Это рамочный Закон, который внедряет интегрированные подходы в вопросах разрешительной деятельности и контроля промышленного загрязнения на основе применения технологий и методов управления согласно Директиве 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Им определяются основные требования к интегрированному экологическому разрешению, перечень видов деятельности, требующих его получения, процедура выдачи интегрированного экологического разрешения, основания отказа в выдаче, основания и порядок аннулирования, основания и порядок внесения изменений в интегрированное экологическое разрешение, требования к реестру интегрированных экологических разрешений, особенности мониторинга выбросов и контроля субъектов хозяйствования, получивших интегрированное экологическое разрешение.

Ожидается, что реализация Закона будет способствовать:

улучшению состояния окружающей природной среды;

уменьшению влияния промышленных сбросов и выбросов на здоровье граждан Украины;

постепенному переходу на современные экологически чистые зеленые технологии;

обеспечению экологической безопасности и поддержанию экологического равновесия;

уменьшению разрешительных документов в сфере охраны окружающей природной среды; установлению четкого, прозрачного и цифровизированного процесса получения интегрированного экологического разрешения.

Напомним

В январе 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма ущерба от российской агрессии для экологии Украины уже превысила два триллиона гривен и постоянно растет.