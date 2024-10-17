Президент подписал закон о реформе таможни: что предусматривается
Киев • УНН
Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни. Он, в частности, предусматривает ежегодный внешний аудит и повышение зарплат работникам.
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д о перезагрузке таможни. Он, в частности, предусматривает прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы при участии международных организаций, сообщает УНН.
Как ранее сообщал УНН, по этому законопроекту:
- изменяется процедура конкурсного отбора руководителя таможенной службы;
- вводится ежегодный внешний аудит таможни. В случае отрицательного заключения аудита будет весомым основанием для увольнения председателя. В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это будет означать увольнение работника;
- поднимаются зарплаты для работников таможенной службы.
Как указал нардеп Ярослав Железняк, закон вступает в силу первого ноября.
Напомним
Верховная Рада 17 сентября приняла закон о реформе таможни, что является маяком МВФ, Всемирного банка и США.