Президент подписал закон о реформе таможни: что предусматривается

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д о перезагрузке таможни. Он, в частности, предусматривает прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы при участии международных организаций, сообщает УНН.

Как ранее сообщал УНН, по этому законопроекту:

изменяется процедура конкурсного отбора руководителя таможенной службы;

вводится ежегодный внешний аудит таможни. В случае отрицательного заключения аудита будет весомым основанием для увольнения председателя. В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это будет означать увольнение работника;

поднимаются зарплаты для работников таможенной службы.

Как указал нардеп Ярослав Железняк, закон вступает в силу первого ноября.

Напомним

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о реформе таможни, что является маяком МВФ, Всемирного банка и США.