Президент підписав закон про реформу митниці: що передбачається
Київ • УНН
Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці. Він, зокрема, передбачає щорічний зовнішній аудит та підвищення зарплат працівникам.
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про перезавантаження митниці. Він, зокрема, передбачає прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій, повідомляє УНН.
Як раніше повідомляв УНН, за цим законопроєктом:
- змінюється процедура конкурсного відбору керівника митної служби;
- запроваджується щорічний зовнішній аудит митниці. У разі негативного висновку аудиту буде вагомою підставою для звільнення голови. Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митної служби. У разі неуспішної переатестації це означатиме звільнення працівника;
- піднімаються зарплати для працівників митної служби.
Як вказав нардеп Ярослав Железняк, закон вступає в силу першого листопада.
Нагадаємо
Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про реформу митниці, що є маяком МВФ, Світового банку та США.