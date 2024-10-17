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Президент підписав закон про реформу митниці: що передбачається

Київ • УНН

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Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці. Він, зокрема, передбачає щорічний зовнішній аудит та підвищення зарплат працівникам.

Президент підписав закон про реформу митниці: що передбачається

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про перезавантаження митниці. Він, зокрема, передбачає прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій, повідомляє УНН

Як раніше повідомляв УНН, за цим законопроєктом:

  • змінюється процедура конкурсного відбору керівника митної служби; 
  • запроваджується щорічний зовнішній аудит митниці. У разі негативного висновку аудиту буде вагомою підставою для звільнення голови. Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митної служби. У разі неуспішної переатестації це означатиме звільнення працівника; 
  • піднімаються зарплати для працівників митної служби.

Як вказав нардеп Ярослав Железняк, закон вступає в силу першого листопада. 

Нагадаємо 

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про реформу митниці, що є маяком МВФ, Світового банку та США. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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