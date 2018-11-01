Президент Южной Кореи рассказал о скором визите Ким Чен Ына в Сеул
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын “скоро” посетит Сеул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что других деталей визита северокорейского лидера Мун Чжэ Ин не привел. Также он не стал уточнять сроков приезда Ким Чен Ына.
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Как ранее информировал УНН, 27 апреля 2018 года на южнокорейской стороне городка Пханмунджом в Корейской демилитаризованной зоне состоялась межгосударственная встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.
По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по “безъядерному Корейскому полуострову путем полной денуклеаризации”.
Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.