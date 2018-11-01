Президент Южной Кореи рассказал о скором визите Ким Чен Ына в Сеул

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 22987 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110350 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118409 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157249 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149082 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138761 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129429 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174989 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

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Президент Южной Кореи рассказал о скором визите Ким Чен Ына в Сеул

Президент Южной Кореи рассказал о скором визите Ким Чен Ына в Сеул

Киев  •  УНН

 • 10060 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын “скоро” посетит Сеул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что других деталей визита северокорейского лидера Мун Чжэ Ин не привел. Также он не стал уточнять сроков приезда Ким Чен Ына.

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Как ранее информировал УНН, 27 апреля 2018 года на южнокорейской стороне городка Пханмунджом в Корейской демилитаризованной зоне состоялась межгосударственная встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.

По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по “безъядерному Корейскому полуострову путем полной денуклеаризации”.

Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.

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