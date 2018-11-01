Президент Південної Кореї розповів про швидкий візит Кім Чен Ина у Сеул
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Південнокорейський президент Мун Чже Ін заявив, що глава КНДР Кім Чен Ин “скоро” відвідає Сеул. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Відзначається, що інших деталей візиту північнокорейського лідера Мун Чже Ін не привів. Також він не став уточнювати термінів приїзду Кім Чен Ина.
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Як раніше інформував УНН, 27 квітня 2018 року на південнокорейському боці містечка Пханмунджом у Корейській демілітаризованій зоні відбулася міждержавна зустріч між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це стало першим самітом керівників двох країн за останні 10 років.
За підсумками саміту лідери двох країн підписали спільну Пханмунджомскую декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів в п’ятницю, сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету щодо “без’ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації”.
Друга зустріч лідерів пройшла в Пханмунджомі в травні цього року.