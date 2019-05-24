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Президент подписал указ о преодолении последствий подтоплений на Западе Украины

Президент подписал указ о преодолении последствий подтоплений на Западе Украины

Киев  •  УНН

 • 13457 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Указ №325/2019 опубликован на официальном сайте Администрации президента, передает УНН.

"С целью принятия неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей, что привело к разрушениям и повреждению жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи, причинение иного вреда, с целью защиты жизни и здоровья людей, оказание им помощи постановляю", - говорится в документе.

Так, указом поручено Кабинету министров Украины безотлагательно:

1) обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, усиление контроля за реализацией мероприятий по преодолению таких последствий;

2) решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях;

3) вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями:

  • обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ;

  • обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости;

  • осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности.

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Также указом постановлено предложить органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, по состоянию на 19:00 в Ивано-Франквський области остаются подтопленными 48 дворов в 7 населенных пунктах области. На Закарпатье остаются подтопленными 22 дома, 216 домохозяйств, 892 га сельскохозяйственных угодий и 52 га пастбищ.

Также на Закарпатье в райцентре Воловец 5-классник упал в реку и его понесло течение. Его тело нашли 24 мая.

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